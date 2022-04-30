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Подоляк: Россия не соглашается с предложениями эвакуации из Мариуполя


30.04.2022   19:31


Россия отвергает все предложения эвакуации из Мариуполя,- об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, «для врага символично уничтожить город и его защитников – полк «Азов»».

«Президент, глава Офиса президента постоянно обращаются к мировым лидерам, чтобы они помогли нам убедить российскую сторону в необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя. Некоторые политические лидеры по личным каналам обращаются к Путину, доказывают, что из гуманистических соображений нужно это сделать. Но, к сожалению, с российской стороны нет никакой реакции», - заявляет Подоляк.

По его словам, россияне не хотят разговаривать и идти на уступки.

По существующей информации, на заводе «Азовсталь» все еще находятся сотни солдат и мирных жителей, и эта территория остается под контролем сил Украины.

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