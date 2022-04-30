

Подоляк: Россия не соглашается с предложениями эвакуации из Мариуполя

30.04.2022 19:31





Россия отвергает все предложения эвакуации из Мариуполя,- об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



По его словам, «для врага символично уничтожить город и его защитников – полк «Азов»».



«Президент, глава Офиса президента постоянно обращаются к мировым лидерам, чтобы они помогли нам убедить российскую сторону в необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя. Некоторые политические лидеры по личным каналам обращаются к Путину, доказывают, что из гуманистических соображений нужно это сделать. Но, к сожалению, с российской стороны нет никакой реакции», - заявляет Подоляк.



По его словам, россияне не хотят разговаривать и идти на уступки.



По существующей информации, на заводе «Азовсталь» все еще находятся сотни солдат и мирных жителей, и эта территория остается под контролем сил Украины.



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