

В Украине погиб еще один грузинский доброволец

30.04.2022 20:14





В Украине погиб еще один грузинский доброволец, сообщают СМИ. Трагедия произошла еще 23 апреля, но известно о ней стало только сейчас.



Боец батальона «Карпатская Сечь» погиб при обороне города Изюм в Харьковской области. По данным СМИ, это 46-летний Виталий Орбеладзе под позывным «Грузин». Сообщается также, что Орбеладзе жил в Киеве. У него остались шесть детей и четыре внука.



С 24 февраля в Украине погибли уже 10 грузинских добровольцев.



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