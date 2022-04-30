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В Украине погиб еще один грузинский доброволец
30.04.2022 20:14
В Украине погиб еще один грузинский доброволец, сообщают СМИ. Трагедия произошла еще 23 апреля, но известно о ней стало только сейчас.
Боец батальона «Карпатская Сечь» погиб при обороне города Изюм в Харьковской области. По данным СМИ, это 46-летний Виталий Орбеладзе под позывным «Грузин». Сообщается также, что Орбеладзе жил в Киеве. У него остались шесть детей и четыре внука.
С 24 февраля в Украине погибли уже 10 грузинских добровольцев.
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