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За 2022 год оккупационные силы задержали 45 граждан Грузии


31.12.2022   19:44


За 2022 год оккупационный режим арестовал 45 граждан Грузии.

Об этом говорится в информации Наблюдательной миссии Евросоюза в Грузии (EUMM), которую запросило издание «Netgazeti».

39 задержаний произошли в районе Цхинвальского региона, 6 в абхазской стороне

На данный момент в заключении остаются по 4 гражданина Грузии.

Также, оккупационные силы продолжают незаконную бордеризацию.


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