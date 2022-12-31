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За 2022 год оккупационные силы задержали 45 граждан Грузии
31.12.2022 19:44
За 2022 год оккупационный режим арестовал 45 граждан Грузии.
Об этом говорится в информации Наблюдательной миссии Евросоюза в Грузии (EUMM), которую запросило издание «Netgazeti».
39 задержаний произошли в районе Цхинвальского региона, 6 в абхазской стороне
На данный момент в заключении остаются по 4 гражданина Грузии.
Также, оккупационные силы продолжают незаконную бордеризацию.
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