

За 2022 год оккупационные силы задержали 45 граждан Грузии

31.12.2022 19:44





За 2022 год оккупационный режим арестовал 45 граждан Грузии.



Об этом говорится в информации Наблюдательной миссии Евросоюза в Грузии (EUMM), которую запросило издание «Netgazeti».



39 задержаний произошли в районе Цхинвальского региона, 6 в абхазской стороне



На данный момент в заключении остаются по 4 гражданина Грузии.



Также, оккупационные силы продолжают незаконную бордеризацию.





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