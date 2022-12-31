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Новогодний подарок от России - массированному ракетному обстрелу подверглис Киев и другие города Украины
31.12.2022 20:04
В канун Нового года России подвергла Киев и другие города Украины массированному ракетному обстрелу. В столице погиб, по меньшей мере, один человек. По словам мэра Виталия Кличко, еще 11 получили ранения и были госпитализированы. Среди пострадавших – японский журналист.
«Российский новый год за праздничным столом – это кадры разбитых в Украине жилых домов, новости о погибшем человеке через обломок ракеты в Соломенском районе Киева. Вот так они видят «праздники», – написал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, выложив фото одного из пострадавших зданий.
Тимошенко также прокомментировал обстрел дворца «Украина», где были выбиты окнами. Тимошенко подчеркнул, что обычно в предновогодние дни там бывают родители с детьми.
Ракетным ударам в канун Нового года подверглись и жилые районы других городов Украины. В частности, в Хмельницкой, Запорожской, Николаевской областях.
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