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Из Аджарии экспортировали 38 тысяч тонн цитрусовых
28.01.2022 18:08
Новости-Грузия
Сезон сбора урожая цитрусовых в Аджарии был успешным, из черноморского региона экспортировали 38 тысяч тонн цитрусовых. Об этом заявил сегодня председатель правительства АР Аджариия Торнике Рижвадзе.
Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии обычно начинается поздней осенью и продолжается четыре месяца. Лидером по импорту грузинских мандаринов традиционно остаются Россия, Армения и Украина.
«Сезон цитрусов в регионе Аджарии был довольно успешным, и этому свидетельствуют те настроения, которые мы видим на фермерах. По сравнению с прошлым годом вырос как экспорт, так и реализация нестандартных цитрусов. Были подключены до 30 предприятий по приему и переработке. Мы продолжим поддерживать эту отрасль», — сказал Рижвадзе.
Согласно официальной статистике, в сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправили в Россию. Помимо Аджарии предназначенные для экспорта цитрусовые также выращивают в регионах Самегрело и Гурия.
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