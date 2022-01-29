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В Поти открывается новый морской порт
29.01.2022 14:57
Сегодня в Поти состоится официальная церемония открытия «Нового морского порта Поти».
По информации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, строительство нового порта было осуществлено совместными усилиями PACE Group и Международной финансовой корпорации развития США (DFC). Согласно сообщению, новый порт является одним из крупнейших проектов, реализованных в морском секторе Грузии, и его стоимость достигает 120 миллионов долларов США. DFC профинансировала проект в размере 50 миллионов долларов США, что является крупнейшей инвестицией, выделенной этой организацией на отдельный проект в регионе.
PACE Group — крупнейшая транспортная компания в регионе, в которую входят операторы портов, брокерские компании, морские агентства, логистические и контейнерные компании.
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