

В Поти состоялась официальная церемония открытия "Нового морского порта Поти"

29.01.2022 16:06





В мероприятии приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и другие члены правительства, а также посол США в Грузии Келли Дегнан.



Как заявил в своем слове Гарибашвили, на сегодня суммарный объем инвестиций на объекте составляет 93 миллиона долларов США, который после завершения обоих этапов увеличится до 120 миллионов долларов.



Глава правительства отметил, что компания PACE Group с 2020 года осуществляет масштабное строительство нового порта в Поти, что является чрезвычайно важным проектом для региона.



«Особо хотелось бы отметить участие в проекте нашего главного стратегического партнера — США. В частности, Международной корпорации финансового развития (DFC) федерального правительства США, которая выделила финансирование в размере 50 миллионов долларов, что является еще одним свидетельством того, что Грузия является привлекательной страной для иностранных инвестиций и она обладает крупнейшим в регионе транзитно-транспортным потенциалом», — сказал премьер-министр.



По словам Келли Дегнан, новый морской порт в Поти является частью инфраструктуры, связывающей Грузию с Европой, и является символом евроатлантических устремлений.



«Я очень рада, что Соединенные Штаты вместе с Международной финансовой корпорацией развития сыграли важную роль в строительстве и развитии этого проекта. Эта инвестиция в размере 50 миллионов долларов США от Корпорации развития является крупнейшим проектом в плане финансирования отдельного проекта. Это показывает, насколько велики обязательства, взятые США перед грузинским народом для благополучия Грузии», — сказала Келли Дегнан.



По информации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, строительство нового порта было осуществлено совместными усилиями PACE Group и Международной финансовой корпорации развития США (DFC). Согласно сообщению, новый порт является одним из крупнейших проектов, реализованных в морском секторе Грузии, и его стоимость достигает 120 миллионов долларов США. DFC проф



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