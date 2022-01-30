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Аэропорт «Мимино» готовится принять первые внутренние рейсы
30.01.2022 16:22
Расположенный в городе Телави аэропорт «Мимино» в ближайшее время начнет обслуживать внутренние рейсы. Об этом сообщает региональное радио «Кахетис хма».
Ремонт, начавшийся в аэропорту весной прошлого года, уже завершен. Теперь «Мимино» способен принимать воздушные суда категории 2В, то есть рассчитанные примерно на 20 пассажиров, из любого аэропорта Грузии.
«Работы ведутся уже несколько месяцев и на них потрачено 3 миллиона лари. Обновлена инфраструктура, пассажирский зал, взлетно-посадочная полоса длиной 1200 метров и шириной 25 метров», — рассказал журналистам ректор Грузинского авиационного университета Серго Степнадзе.
Аэропорт в Телави, принадлежащий Грузинскому авиационному университету, был открыт в 2012 году. Официально аэропорт назван в честь грузинского царя Ираклия Второго, резиденция которого размещалась в Телави в конце 18 века.
Однако сотрудники предпочитают называть аэропорт «Мимино» — как культовую комедию Георгия Данелия о летчике из Телави, которого сыграл популярнейший актер и певец Вахтанг Кикабидзе.
В настоящее время здесь проходят производственную практику студенты летно-технического факультета. В аэропорту базируются три типа самолетов — Cessna 152, Aeroprakt A-22 и Tecnam P2006T.
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