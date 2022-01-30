Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Аэропорт «Мимино» готовится принять первые внутренние рейсы


30.01.2022   16:22


Расположенный в городе Телави аэропорт «Мимино» в ближайшее время начнет обслуживать внутренние рейсы. Об этом сообщает региональное радио «Кахетис хма».

Ремонт, начавшийся в аэропорту весной прошлого года, уже завершен. Теперь «Мимино» способен принимать воздушные суда категории 2В, то есть рассчитанные примерно на 20 пассажиров, из любого аэропорта Грузии.

«Работы ведутся уже несколько месяцев и на них потрачено 3 миллиона лари. Обновлена инфраструктура, пассажирский зал, взлетно-посадочная полоса длиной 1200 метров и шириной 25 метров», — рассказал журналистам ректор Грузинского авиационного университета Серго Степнадзе.

Аэропорт в Телави, принадлежащий Грузинскому авиационному университету, был открыт в 2012 году. Официально аэропорт назван в честь грузинского царя Ираклия Второго, резиденция которого размещалась в Телави в конце 18 века.

Однако сотрудники предпочитают называть аэропорт «Мимино» — как культовую комедию Георгия Данелия о летчике из Телави, которого сыграл популярнейший актер и певец Вахтанг Кикабидзе.

В настоящее время здесь проходят производственную практику студенты летно-технического факультета. В аэропорту базируются три типа самолетов — Cessna 152, Aeroprakt A-22 и Tecnam P2006T.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна