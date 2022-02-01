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В Тбилиси незаконно построили торговый центр
01.02.2022 16:52
Нетгазета
Компания Modusi незаконно построила торговый центр на Кахетинском шоссе в Тбилиси. Об этом сообщил депутат от «Единого национального движения». Позднее эту информацию подтвердили в Мэрии Тбилиси.
По заявлению Хабеишвили, в 2018 году на аукционе компания купила участок в 9300 квадратных метров рядом уже с имеющимся. На этой территории строительство разрешено только на основании специального разрешения, и то только для объектов конкретного назначения.
На веб-сайте Службы архитектуры Тбилиси разрешение на строительство здании Modusi найти не удается.
В Мэрии Тбилиси заявили, что в связи с незаконным строительством коммерческого здания компания несколько раз была оштрафована, в общей сложности на 245 000 лари. В мэрии подчеркнули, что муниципалитет не выдавал разрешение на строительство и дело передано в Исполнительное бюро.
В компании Modusi отказались от комментария.
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