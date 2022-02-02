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В компаниях Telasi и Telmico будет проведена проверка
02.02.2022 19:59
На фоне недовольства граждан счетами за электроэнергию, Национальная комиссия по регулирования тарифов на энергетику и водоснабжение проведет проверку в компаниях Telasi и Telmico. Об этом на специальном брифинге заявил член комиссии Гиорги Пангани. Он добавил, что в Комиссию поступило до 100 жалоб граждан.
Он анонсировал, что Комиссия потребует у компаний соответствующую информацию и установит, есть ли проблемы, о которых заявляют граждане. Процесс проверки планируется начать со следующей недели.
Пангани не исключил, что санкцией в случае выявления нарушений может быть не только штраф, но и назначение специального управляющего. «Обсуждаются все сценарии», — отметил он.
Пангани также рассказал, что по заявлению самих компаний о серьезных нарушениях речь не идет и из 650 000 пациентов ошибка произошла только до 700 случаях.
Напомним, что последние несколько день граждане заявляют о значительном повышении цен в коммунальных счетах.
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