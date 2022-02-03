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СБУ и Американская торговая палата в Украине подписали меморандум о сотрудничестве


03.02.2022   00:48


Служба безопасности и Американская торговая палата подписали меморандум о сотрудничестве и партнерстве. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Подписание меморандума о сотрудничестве состоялось во время встречи главы СБУ Ивана Баканова с делегацией Американской торговой палаты во главе с ее президентом Андреем Гундером.

Также во время встречи представители палаты заявили о поддержке Украины в ее стремлении к укреплению сектора безопасности.

По словам руководителя украинской спецслужбы, украинские власти прилагают максимум усилий для того, чтобы Украина была надежным и последовательным партнером своих союзников.

"Этот меморандум демонстрирует готовность украинской спецслужбы к сотрудничеству. Во времена гибридных вызовов нашей безопасности СБУ будет и впредь способствовать формированию благоприятных условий для бизнеса. Это действительно важно для экономической стабильности Украины», – подчеркнул Баканов.

По словам Гундера, "несмотря на нестабильную ситуацию в медиапространстве, компании-члены палаты продолжают вести бизнес как обычно, двигая экономику страны вперед, инвестировав на данный момент уже более 50 млрд долларов в Украину, создавая рабочие места и наполняя государственный бюджет".

"Бизнес-сообщество в Украине настроено положительно", - подчеркнул глава Американской торговой палаты.

Стороны согласились, что противодействие гибридным угрозам в медиапространстве, экономической и киберсфере является общей задачей частного и государственного сектора.

Подписание меморандума о сотрудничестве и партнерстве еще раз подтверждает намерения сторон к практическим шагам по развитию сильного государства, готового дать мощный отпор агрессору.

В декабре 2021 года министр внутренних дел Денис Монастырский и президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер подписали меморандум о сотрудничестве.

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