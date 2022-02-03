

Михаил Саакашвили опубликовал свою экономическую программу развития Грузии

03.02.2022 13:20





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили представил свою экономическую программу. Он назвал девять путей достижения экономических целей. Ниже предлагаем сокращенную версию опубликованной им программы.





"Наша цель - создать государство, которое будет служить как защите культуры, традиции и идентичности грузинского народа, так и обеспечению его прогрессивного будущего и благополучия.



Ложь, что у нас нет такого потенциала и мы этого не заслуживаем. Грузинский народ на протяжении веков доказывал, что он в силах сделать многое и заслуживает лучшего.



В нашем ближайшем соседстве, в радиусе 1000-1500 километров от границы Грузии, Грузия имеет шанс быть настоящим лидером. Капитал из имеющихся вокруг нас крупных экономик - России, Средней Азии, Азербайджана, Турции, Украины, Ирана - постоянно ищет стабильную и демократическую для нее политическую и справедливую среду.



Мы должны суметь перевести в Грузию капитал, отток которых происходит из в 100 раз больших экономик, чем наша, и поставить этот капитал на службу интересам нашей страны. Для этого же Грузия должна стать государством мирным, стабильным и с прогнозируемым политическим и экономическим развитием. Только в этой обстановке мы сможем использовать этот огромный геополитический потенциал в регионе, где в обороте находится большой финансовый капитал.



Грузия должна быть центром ведения инфраструктурно-логистической, туристической, развлекательной, образовательной, здравоохранительной и высокотехнологической бизнес-деятельности. Мы должны быть страной с низкими налогами, защищенной частной собственностью и эффективной с низкой бюрократией.



По сравнению с другими соседями, мы должны быть превратить в наше главное преимущество нашу географию. После смены власти мы должны показать, что в отличие от них всех у нас будет полноценная демократия. Грузия должна сместиться из числа стран с гибридным режимом в категорию полностью свободных стран.



У нас должно быть гораздо меньше бюрократии, полностью оцифрованные государственные услуги; свободный, некоррумпированный и компетентный суд; стабильная и демократическая смена власти; с гораздо меньшим правительством и меньшим вмешательством государства в экономику; больше безопасности, чем в соседних странах; решающим же является полное искоренение коррупции и защита частной собственности.



Это даст рост благополучия каждого гражданина с геометрической прогрессией. Мы стояли на этом пути до 2013 года. Затем произошел почти 10-летний обрыв и сейчас должны принять более улучшенную модель, чем была до 2012 года. Главной задачей новой власти Грузии должно быть сведение безработицы до однозначного показателя, и возвращение в на Родину всех высококвалифицированный и работоспособных граждан Грузии. Все это, уверяю вас, возможно.



Главные пути достижения цели:



1. Судебная реформа, Английское право, арбитраж, декриминализация экономических преступлений.



Главная проблема суда в том, что он не является независимым и полностью подчиняется одному конкретному финансовому клану. Это означает, что как только интересы инвестора пересекутся с интересами этого клана или государства (которым управляет все тот же клан), инвестор не добьется справедливости и потеряет миллионы. Не защищены ни его собственность и, часто, ни его безопасность.



2. Закон о деолигархизации.



Всем, чье имущество превышает 5% ВВП, должно быть запрещено создание политический партий и/или финансирование партий и/или участие в их деятельность в какой-либо другой форме.



3. Энергетическое развитие.



В Грузии обязательно должны быть построены ГЭСы, но это должно быть сделано на основе полного, глубокого и квалифицированного анализа. Они должны быть полностью безопасными и должно быть минимизировано их влияние на окружающую среду. С этой точки зрения, лично мне с трудом представляются большие и гигантские ГЭСы, тем более в стране, которая параллельно заявляет, что является туристической страной и имеет уникальные и эндемические ландшафты.



В Грузии остро стоит проблема производства биткойнов. Результат - на биткойнах разбогатели итак богатые люди и необходимую для них электроэнергию оплачивают бедные люди. Происходит неадекватная переброска электроэнергии в направлении Абхазии, которая идет на производство биткойнов абхазскими и грузинскими кланами. Не работает процесс надзора и налогового мониторинга со стороны государства. Фермы по производству биткойнов могут стать полезными с точки зрения привлечения международных инвесторов. Если государство запретит массовое производство биткойнов всеми, кроме тех, кто инвестирует в производство ветряной и солнечной энергии.





4. Бюрократия для народа, отмена нецелевых трат.



Государственный сектор является главным тормозом роста экономики. Большая часть госуслуг должна перейти на цифровое управление, что означает снижение зависимости от бюрократических решений, ускорение бизнес-процессов. Нам нужна малая и эффективная бюрократия, которая будет служить народу, а не наоборот.



5. Принцип одного налога.



Грузия должна быть страна с низкими налогами и эффективной малой бюрократией. Грузия должна публично заявить, что держит курс стать страной с одним налогом. Налоговые правила должны бытьпонятны и легко подлежать администрированию. Это означает, что 80-90 процентов налоговых споров просто не будет. Это облегчит компаниям процесс учета.





6. Инфраструктура и транспорт.



Грузия должна стать логистическим центром региона. Для этого необходимо прекратить кражу миллионов лари с инфраструктурных работ и проведение псевдо-тендеров. Необходимо осуществить проекты по быстрой железной дороге по маршруту Телави-Тбилиси-Кутаиси-Зугдиди и Телави-Тбилиси-Кутаиси - Батуми. Время в пути между любыми двумя точками в Грузии не должно превышать три часа.



В Грузии должен появиться международный аэропорт-хаб, который отнимет транзитные рейсы у итак перегруженного стамбульского аэропорта. Таковыми не могут быть Тбилисский или Батумский аэропорты. Центром хаба должен стать географический центр Грузии - Кутаиси. Также важно постройка малых аэропортов, особенно на высокогорных курортах.



7. Лазика.



В Грузии и сегодня можно привлечь инвестицию в 10 млрд долларов. Строительство нового большого города на черноморском побережье в Грузии сегодня более актуально, чем когда-либо. Акцент следует делать не только на том, чтобы успешные за рубежом грузины приобрели там квартиры, но и переносили бизнес. Должны существовать льготные условия с точки зрения учреждения корпораций, налогообложения, кредитования и др. В течение 10 лет возможно создать 200 тыс. рабочих мест.





8. Сельское хозяйство.



Оно имеет огромные потенциал в Грузии. Главная роль правительства - привлечение новых технологий - как техники, так и культур и сортов. Сельское хозяйство не должно быть посажено на иглу дотаций. Решающим фактором будет создание инфраструктуры по переработке и хранению продукции. Необходимо появление реальной системы аграрного страхования. Мы также должны уменьшить число посредников в сельскохозяйственной сфере, чтобы крестьяне сами могли открывать малые заводы и приобретать установки для производства конечной продукции.





9. Грузинская силиконовой долина



Важно создание т.н. Силиконовой долины в каком-нибудь городе Грузии. В свое время так сделала Беларусь и сегодня белорусские профессионалы являются лидерами в сфере программирования и сетевого обслуживания. Они ничем не уступают индийцам, которые являются лидерами последние десять лет. Желательно, чтобы это было близко к столице, к примеру, Рустави, и он должен быть объявлен зоной нулевого налогообложения.



Грузия также имеет огромный потенциал производства военной техники. Необходимо восстановить производство. Необходимо вернуться к популяризации грузинского дизайна, бренда, так как у нас есть потенциал как индустриальной части, так и в направлении дизайна одежды.



Преодоление бедности и безработицы не является мифом. Мы можем жить на своей Родине достойно счастливо. Мы это обязательно должны сделать", - пишет Саакашвили.



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