

В январе овощи подорожали на 23,3 процента, а хлеб - на 20,5 процента

03.02.2022 13:59





Согласно опубликованному сегодня отчету Национальной службы статистики, годовая инфляция в октябре составила 13,9 процента. Согласно отчету ведомства, большое влияние на формирование инфляции в годовом исчислении оказало изменение цен на жилье, воду, электроэнергию и газ.



По данным Национальной службы статистики, в группе зафиксирован рост цен на 44,8 процента, что отразилось в годовой инфляции на 3,69 процентных пункта. В основном цены на 68 процентов выросли на электроэнергию, газ и другие виды топлива.



Водоснабжение и другие жилищно-коммунальные услуги выросли на 58,0 процента. Тенденция роста цен в январе сохранилась на продукты питания и безалкогольные напитки. Цены в группе выросли на 16,2 процента, что отразилось на годовой инфляции в размере 5,27 процентных пункта. Овощи и садоводство подорожали на 23,3%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 20,5%, масло и жир — на 19,6%, минеральные и родниковые воды, безалкогольные напитки и натуральные соки — на 18,3%, сахар, варенье и другие сладости — на 18,2%, рыба — на 18,2%. 16,6 процента.



Цены на молоко, сыр и яйца выросли на 14,4 процента. Фрукты и виноград подорожали на 13,7 процента, а мясо и мясные продукты — на 11,9 процента. Цены также выросли на 16,2 процента в транспортной группе, что отражается на увеличении общего индекса на 2,08 процентных пункта.





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