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Испанская «Aqualia» приобрела 80% доли в компании водоснабжения Тбилиси
03.02.2022 14:29
Инвестиция в размере 180 миллионов долларов будет значительно способствовать сектору водоснабжения Грузии и качественному развитию менеджмента, — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил генеральному директору «Aqualia» Феликсу Парра и генеральному директору «Georgian Capital» Ираклию Гилаури на встрече в онлайн-формате.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, стратегическим инвестором и партнером дочерней компании инвестиционной компании «Georgian Capital» — Georgia Global Utilities (GGU) официально стала ведущая в мире испанская компания «Aqualia». «Aqualia» инвестировала 180 миллионов долларов в обмен на 80-процентную долю в «Georgian Water and Power». «Georgian Capital» продолжает владеть оставшимися 20 процентами.
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