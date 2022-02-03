

Испанская «Aqualia» приобрела 80% доли в компании водоснабжения Тбилиси

03.02.2022 14:29





Инвестиция в размере 180 миллионов долларов будет значительно способствовать сектору водоснабжения Грузии и качественному развитию менеджмента, — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил генеральному директору «Aqualia» Феликсу Парра и генеральному директору «Georgian Capital» Ираклию Гилаури на встрече в онлайн-формате.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра, стратегическим инвестором и партнером дочерней компании инвестиционной компании «Georgian Capital» — Georgia Global Utilities (GGU) официально стала ведущая в мире испанская компания «Aqualia». «Aqualia» инвестировала 180 миллионов долларов в обмен на 80-процентную долю в «Georgian Water and Power». «Georgian Capital» продолжает владеть оставшимися 20 процентами.





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