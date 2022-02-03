

Статистика: Туризм в Грузии на 38% восстановил допандемические показатели

03.02.2022 17:13

Новости-Грузия



Грузия в январе 2022 года приняла 199, 393 международных путешественников и восстановила показатели 2019 года на 38%, а по сравнению с 2021 годом статистика улучшилась на 471%. Об этом сообщает Национальная администрация туризма.



Что касается международных туристов, то по сравнению с январем 2019 года поток восстановлен на 53%. Если сравнивать с 2021 годом, то рост составил 456%.



Доходы Грузии от международных путешественников в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.

Всего за 2021 год было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в прошлом году. По сравнению с допандемийными данными восстановлено 31% потока.



В 2021 году 51% визитов иностранцев пришлась на воздушный транспорт, через международные аэропорты Грузии. Восстановление составило 48% по сравнению с 2019 годом.



Туристическая отрасль Грузии сильно пострадала от пандемии коронавируса. В 2020 году доходы от туризма опустились на рекордно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. При этом 2019 года, последний перед пандемией, был для Грузии рекордно успешным — тогда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.







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