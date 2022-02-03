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Годовая инфляция в Грузии в январе составила 13,9%
03.02.2022 17:17
Новости-Грузия
В январе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции в Грузии составил 1,1 процентный пункт, а годовой уровень инфляции составил 13,9%. Такие данные приводит Национальная служба статистики.
Что касается базовой инфляции, то по данным статистиков, этот показатель в январе 2022 года составил 5,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом годовой уровень базовой инфляции без учета табака также составил 5,6%.
По данным ведомства, основное влияние на формирование месячной инфляции оказало изменение цен на следующие группы товаров:
Продукты питания и безалкогольные напитки: цены в группе выросли на 2,5%, что отразилось на ежемесячной инфляции в размере 0,84 процентных пункта.
Увеличились цены на овощи и садоводство (8,4%), фрукты и виноград (7,4%), минеральные и родниковые воды, безалкогольные напитки и натуральные соки (4,1%), молоко, сыр и яйца (3,2%), кофе, чай и какао (1,4%), рыба (1,2%), мясо и мясные продукты (1,1%);
Жилье, вода, электричество, газ: в группе зафиксирован рост цен на 2,9 процентных пункта, что отразилось на ежемесячной инфляции в размере 0,24 процентных пункта.
Выросли цены по подгруппам: электроэнергия, газ и другие виды топлива (4,4%), текущее содержание и ремонт жилья (0,8%);
Одежда и обувь: в группе наблюдалось падение цен на 3,8%, что отражает месячную инфляцию в размере -0,14 процентных пункта. Цены упали как на обувь (-3,7%), так и на одежду (-3,7%)», — говорится в отчете Национальной службы статистики.
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