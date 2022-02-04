

В Грузии анонсировали рост цен на бензин

04.02.2022 17:39





Генеральный директор Wissol Group, Васил Хорава заявил, что на фоне роста международных цен на нефтепродукты грузинским компаниям придется поднять цену на бензин на 20-25 тетри за литр. Об этом он заявил в передаче «Аналитика» в эфире TV Pirveli.



По его словам, единственной причиной, из-за которой цены в Грузии еще не выросли, является наличие декабрьских запасов горючего.



«Но эти запасы не вечные, они скоро иссякнут и в условиях международных цен рынок столкнется с неминуемым решением, то есть с увеличением цен, насколько бы больно это не было», — заявил Хорава.



По его словам, цены будут расти поэтапно, начиная с середины февраля, в течении одной двух недель.



«Сохранить существующие цены невозможно. Нам придется скорректировать цены во всех вариантах», — сказал глава Wissol.



На вопрос, насколько вырастут цены для потребителей, Васил Хорава ответил:



«Цифры говорят сами за себя. Повышение цены на 100–150 долларов — это уже разница в 20–25 тетри за литр».



Он также отметил, что повышение цен на 20-25 тетри «не произойдет за один день — цена будет расти постепенно», при этом выразив надежду на то что, тенденция к повышению цен на мировом рынке, которая наблюдалась в начале года измениться.



Директор Wissol Group заявил, что бизнес приветствует «все решения, которые поспособствуют снижению цен». В этом контексте он упомянул вопрос акцизного налога на ввоз горючего.



«Высокая цена не входит в наши интересы. Для нас лучше низкие цены, больше пользователей, больше активности, больше проданных литров», — заключил Хорава.



По словам Василя Хорава, хотя «текущий курс лари более стабилен, чем в январе, но он не является ориентиром, который уравновешивает рост цен на нефть».



«Тенденция роста цен на нефть на международном рынке сильнее, чем укрепление лари», — объяснил он.





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