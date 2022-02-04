|
|
|
В Тбилиси протестуют против роста цен на продукты питания
04.02.2022 18:11
Новости-Грузия
Члены и сторонники оппозиционной партии «Для народа» собрались сегодня у администрации правительства Грузии в центре Тбилиси, чтобы опротестовать рост цен на продукты питания.
«Мы принесли с собой веревку, как символ того, что власти душат население. Такие продукты, как мясо и сыр стали для людей абстракцией. К сожалению, власти уже который год не слышат голоса народа», — сказала член партии Нино Цуладзе.
Протестующие указали, что на фоне рекордной инфляции Грузия все больше становится похожа на Мексику, где 97% населения – это бедняки, а 3% – элита, использующая для передвижения частные вертолеты.
Участники акции принесли к зданию канцелярии яйца, растительное масло, зелень и овощи – продукты, которые подорожали за год больше всего. Они попытались пронести их внутрь здания канцелярия, однако этого им не позволила сделать охрана.
Собравшиеся пообещали, что в будущем акции против повышения цен продолжатся.
Инфляция в Грузии в январе ускорилась до 13,9% к аналогичному месяцу предыдущего года, обновив максимум последних десяти лет.
Согласно новым данным Национальной службы статистики «Сакстат», за год в Грузии овощи подорожали на 23,3%, хлеб и мучные изделия – на 20,5%, растительное масло – на 19,6%, сахар – на 18,2%, молоко и яйца – на 14,4%.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна