

В Тбилиси протестуют против роста цен на продукты питания

04.02.2022 18:11

Новости-Грузия



Члены и сторонники оппозиционной партии «Для народа» собрались сегодня у администрации правительства Грузии в центре Тбилиси, чтобы опротестовать рост цен на продукты питания.



«Мы принесли с собой веревку, как символ того, что власти душат население. Такие продукты, как мясо и сыр стали для людей абстракцией. К сожалению, власти уже который год не слышат голоса народа», — сказала член партии Нино Цуладзе.



Протестующие указали, что на фоне рекордной инфляции Грузия все больше становится похожа на Мексику, где 97% населения – это бедняки, а 3% – элита, использующая для передвижения частные вертолеты.



Участники акции принесли к зданию канцелярии яйца, растительное масло, зелень и овощи – продукты, которые подорожали за год больше всего. Они попытались пронести их внутрь здания канцелярия, однако этого им не позволила сделать охрана.



Собравшиеся пообещали, что в будущем акции против повышения цен продолжатся.



Инфляция в Грузии в январе ускорилась до 13,9% к аналогичному месяцу предыдущего года, обновив максимум последних десяти лет.



Согласно новым данным Национальной службы статистики «Сакстат», за год в Грузии овощи подорожали на 23,3%, хлеб и мучные изделия – на 20,5%, растительное масло – на 19,6%, сахар – на 18,2%, молоко и яйца – на 14,4%.



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