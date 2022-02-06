

ЕС приветствует увеличение поставок природного газа в Европу из Азербайджана

06.02.2022 14:10





Евросоюз приветствовал бы увеличение поставок природного газа в Европу из Азербайджана до 10 миллиардов кубометров в год, - заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон после встречи в Баку с президентом Ильхамом Алиевым, передает DW.



По ее словам, у ЕС "тесные отношения" с Азербайджаном, который является "надежным поставщиком энергии". "Увеличение поставок газа из Азербайджана важно на фоне перебоев и растущих цен на энергетическом рынке", - подчеркнула еврокомиссар на пресс-конференции.



Как заметил Ильхам Алиев, Азербайджан в прошлом году экспортировал в общей сложности 19 млрд кубометров газа, из которых 8,5 млрд кубометров получила Турция и 7 млрд кубометров - Италия. Кроме того, по словам президента, азербайджанский газ получают также Болгария и Греция. До встречи с Симсон Алиев анонсировал "новую фазу кооперации между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики".



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