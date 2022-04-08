

Пенсионный фонд Грузии заработал $103 млн за два года

08.04.2022 10:17





Размер активов Пенсионного фонда Грузии по состоянию на начало апреля 2022 года составил более 2,2 миллиарда лари (724 миллиона долларов), из которых 318 миллионов лари (103,2 миллиона долларов) – прибыль, начисленная в результате инвестиционной деятельности. Об этом говорится в отчете на сайте Пенсионного агентства.



Чистая прибыль фонда с 2019 года по апрель 2022 года составляет 34,6%, а реальная доходность (с учетом инфляции) за тот же период – 3,15%.



60,3% средств фонда было инвестировано в депозитные сертификаты и срочные депозиты, 38,4% – в текущие процентные счета, а 1,3% — в срочные депозиты. В целом пенсионные активы размещены в девять коммерческих банках Грузии.



Согласно последним данным 95,8% пенсионных активов инвестированы в грузинской национальной валюте, а остальные в долларах.



«Пенсионный фонд начал покупать доллары и по состоянию на 31 марта 4,2% инвестиционного портфеля инвестировано в долларах», — говорится в сообщении.



На сегодняшний день накопительной пенсией воспользовались 1 698 человек.



Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по последним данным, составляет более 1 миллиона человек. Количество участников схемы накопительной пенсии растет изо дня в день – в среднем это более 11 тысяч граждан.



Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.



Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (7,8 тысяч долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (19,5 тысяч долларов) государство будет перечислять лишь 1%.



Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (181,8 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



