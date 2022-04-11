

В результате подсчета методологии ЕС инфляция в марте составила 11,7 процента

11.04.2022 11:49





Национальная служба статистики Грузии в этом году начала публиковать новый показатель – гармонизированный индекс потребительских цен. По этой методике инфляция в марте 2022 года составила 11,7 процента, что на 0,1 процента меньше рассчитанной по национальной методике инфляции в 11,8 процента.



По отдельным компонентам, согласно методологии Евросоюза HICP, процентное изменение по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года распределяется следующим образом: продукты питания и безалкогольные напитки — 16,9%; Алкогольные напитки, табак — 6,3%; Одежда и обувь — -1,2%; Жилье, вода, электричество, газ и другие виды топлива — 8,1%; Мебель, предметы быта и украшения, содержание дома — 13,2%; Здравоохранение — 3,7%; Транспорт — 21,2%; Связь — 1,4%; Отдых, развлечения и культура — 4,7%; Образование — 3,3%; Гостиницы, кафе и рестораны — 12,3%; Различные товары и услуги — 5,6%.



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