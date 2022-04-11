

Премьер призвал нефтеимпортеров скорректировать цены на горючее

11.04.2022 13:47





Цены на горючее на мировом рынке сравнительно снизились – до 95 долларов, укрепился и лари, поэтому я ожидаю, что вы учтете положение граждан и как можно скорее скорректируете цены, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.



По его словам, в Грузии рост цен на горючее был обусловлен повышением цен на горючее на мировом рынке.



«Дорогие импортеры, цены на горючее на мировом рынке сравнительно снизились – до 95 долларов, укрепился и лари, поэтому я ожидаю, что вы учтете положение нашего населения, наших граждан и как можно скорее скорректируете цены. Я знаю, есть такие ожидания, что в Грузии цены на горючее очень скоро снизятся. И чем быстрее начнется этот процесс, тем будет лучше», - заявил Гарибашвили.



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