

ЕС готовит шестой пакет санкций против России

11.04.2022 16:30





Евросоюз разрабатывает шестой пакет санкций против России. Его детали 11 апреля обсудят министры иностранных дел блока. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, очередной раунд экономических ограничений связан с «неизбежным наступлением российских сил в Донбассе».



Новый набор мер будет включать «нефтяную опцию», утверждает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.



«Я рад работать над шестым пакетом санкций, который включает пункт о нефти. Это значит, что мы вместе ищем компромисс, и я надеюсь, что на этот раз нам удастся его найти… Лучше всего съездить в Киев, в Ирпень, в Бучу, чтобы понять, зачем нужны санкции», — прокомментировал новый пакет ограничений Ландсбергис.



При этом накануне Боррель утверждал, что этот вопрос не включен в повестку дня заседания Совета ЕС.



«Для принятия санкций необходимо единогласие. Мы четко видим зависимость от России в ряде государств-членов», — прокомментировал Боррель возможность запрета на импорт.



Как сообщает Financial Times, венгерское правительство Виктора Орбана активно выступает против введения нефтяного эмбарго. Будапешт называет меры, направленные против экспорта нефти и газа из России, «красной линией». Фактически, отмечает издание, на меру которая требует единогласия среди 27 государств-членов, наложено вето. Отсутствие единодушной поддержки нефтяного эмбарго означает, что оно не включено в официальную повестку дня для обсуждения на встрече министров иностранных дел. Вопрос будет поднят только неофициально для широкого обсуждения.



Ограничения на импорт российской нефти, за счёт которой экономика получала примерно половину валютных доходов, не были включены ни в один из пакетов санкций, принятых после начала войны в Украине. К этой идее ЕС должен вернуться в ближайшие дни, заявила, выступая в Европарламенте 6 апреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



Накануне содержание шестого пакета санкций против России обсудили президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц.



«Мы подчеркнули, что все виновные в военных преступлениях должны быть идентифицированы и наказаны. Обсудили антироссийские санкции, оборонную и финансовую поддержку Украины»,— написал Зеленский в твиттере.



Предыдущий пакет санкций против России Евросоюз ввёл 8 апреля. Он предполагает запрет импорта российского угля с августа, закрытие европейских портов для российских судов, запрет грузоперевозок по территории ЕС автотранспортным операторам из России и Беларуси. Также ЕС объявил о новых персональных санкциях для олигархов, бизнесменов, чиновников и «сторонников дезинформации и манипулирования информацией» и заморозке активов «четырёх ключевых российских банков».



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