Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия лидирует по доставке гуманитарных грузов в Украину по почте


11.04.2022   17:46


Грузия занимает первое место среди 191 страны по доставке в Украину гуманитарной помощи по почте. Речь идёт о 400 тоннах — такие данные публикует «Почта Грузии» со ссылкой на Государственную почту Украины Ukrposhta. Сообщение отражает официальные данные на 1 апреля.

Грузия также была названа в числе 14 стран, которые позволяют физическим и юридическим лицам бесплатно отправлять посылки получателям в Украину.

По данным Ukrposhta, на втором месте Румыния с 80 тоннами гуманитарной помощи, за ней следует Бельгия с 40 тоннами, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Отправку гуманитарных грузов логистически «Почта Грузии» обеспечила в сотрудничестве с «Почтой Украины», отмечает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Ведомство сообщает, что в гуманитарные грузы входят различные предметы первой необходимости, в том числе продукты питания и напитки, предметы первой необходимости и медицинская помощь.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна