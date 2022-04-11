

Грузия лидирует по доставке гуманитарных грузов в Украину по почте

11.04.2022 17:46





Грузия занимает первое место среди 191 страны по доставке в Украину гуманитарной помощи по почте. Речь идёт о 400 тоннах — такие данные публикует «Почта Грузии» со ссылкой на Государственную почту Украины Ukrposhta. Сообщение отражает официальные данные на 1 апреля.



Грузия также была названа в числе 14 стран, которые позволяют физическим и юридическим лицам бесплатно отправлять посылки получателям в Украину.



По данным Ukrposhta, на втором месте Румыния с 80 тоннами гуманитарной помощи, за ней следует Бельгия с 40 тоннами, пишет агентство «Новости-Грузия».



«Отправку гуманитарных грузов логистически «Почта Грузии» обеспечила в сотрудничестве с «Почтой Украины», отмечает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Ведомство сообщает, что в гуманитарные грузы входят различные предметы первой необходимости, в том числе продукты питания и напитки, предметы первой необходимости и медицинская помощь.



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