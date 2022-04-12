

В России состоялся первый дефолт госкорпорации с начала войны

12.04.2022 10:57





Первый дефолт крупной государственной корпорации состоялся в России с начала войны против Украины.



Комитет, регулирующий рынок кредитно-дефолтных свопов (CDS), признал дефолтом невыплату купонов по еврооблигациям АО «Российские железные дороги» в швейцарских франках, сообщает Bloomberg.



Транспортная монополия, оперирующая третеьй по протяженностью железнодорожной сетью в мире, 14 марта должна была выплатить инвесторам 2,1 млн швейцарских франков по бумагам с погашением в 2026 году. Но по завершении 10-дневного «льготного периода» средства так и не дошли до держателей бумаг: банки-корреспонденты заблокировали транзакцию из-за санкций в отношении компании.



В настоящее время у РЖД уже находятся в подвисшем состоянии четыре платежа внешним кредиторам (два по франках, один в долларах, один в евро); в аналогичной ситуации оказались «Северсталь», Совкомбанк и даже правительство России, которому 4 апреля не удалось провести через американские банки платеж держателям суверенных евробондов.



Минфин расплатился рублями, следуя указу президента РФ Владимира Путина, но международное рейтинговое агентство S&P расценило это как «выборочный дефолт» - первый для валютного долга РФ с 1917 года, когда правительство большевиков отказалось гасить царские долги.



Ситуация дефолта для России станет хронической, поскольку санкции останутся надолго, а вести бизнес с ней никто не захочет, говорит Тим Эш, стратег Bluebay Asset Management.



«Путин перешел рубикон своими действиями в Украине. Россия будет в дефолте, возможно, в ближайшие 10 лет. Это означает отсутствие доступа к раным капитала, очень высокая стоимость заимствований у китайцев, никаких инвестиций, никакого роста, низкий уровень жизни. Это ужасная перспектива для России и россиян», - говорит Эш.





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