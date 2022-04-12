

В марте число иностранных визитеров увеличилось на 236,9%

12.04.2022 11:56





По данным Национальной администрации туризма, в марте число иностранных визитеров увеличилось на 236,9%.



В марте 2022 года в Грузию было совершено 188 354 международных визита, что на 236,9 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года, — говорится в отчете Национальной администрации туризма.



Согласно отчету, иностранные гости совершили 106 994 визита в Грузию по суше, 78 954 — по воздуху, 1 354 — по морю и 1052 — по железной дороге.



Данные по конкретным странам следующие: Турция — 42 421 визитер, Россия — 22 536 посетителей, Армения — 21 990 посетителей, Грузия (нерезиденты) — 17 145 посетителей, Азербайджан — 14 554 посетителей, Израиль — 12 308 посетителей, Иран — 7 070 посетителей, Украина — 6 375 посетителей, Казахстан — 5 358 посетителей, Беларусь — 5 260 посетителей, Саудовская Аравия — 3 360 посетителей, Индия — 2 790 посетителей, Узбекистан — 2 001 посетитель, Польша — 1 770 посетителей, Филиппины — 1 735 посетителей.



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