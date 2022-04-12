|
|
|
Nokia объявила об уходе из России
12.04.2022 12:01
Финская Nokia объявила об уходе из России в связи с войной в Украине. На российском рынке компания занимала до 40%.
В организации заверили, что будут и дальше обслуживать российские телекоммуникации, чтобы граждане не остались без связи и интернета. В сообщении отмечается, что европейские страны выступают против отключения России от глобальной сети, так как это приведет к их информационной изоляции.
2 марта Nokia прекратила поставки в Россию из-за введенных санкций, а затем остановила все новые проекты в стране. На РФ у компании приходится всего 2% продаж.
Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна