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Nokia объявила об уходе из России


12.04.2022   12:01


Финская Nokia объявила об уходе из России в связи с войной в Украине. На российском рынке компания занимала до 40%.

В организации заверили, что будут и дальше обслуживать российские телекоммуникации, чтобы граждане не остались без связи и интернета. В сообщении отмечается, что европейские страны выступают против отключения России от глобальной сети, так как это приведет к их информационной изоляции.

2 марта Nokia прекратила поставки в Россию из-за введенных санкций, а затем остановила все новые проекты в стране. На РФ у компании приходится всего 2% продаж.

Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей.

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