

Россия в ожидании сильнейшего падения экономики почти за 30 лет

12.04.2022 16:18





Глава счетной палаты РФ Алексей Кудрин.Агентство «Москва»

Санкции Запада, потеря экспортных рынков и уход иностранных компаний вернут российскую экономику в состояние начала 1990-х годов.



Падение ВВП по итогам 2022 года может составить около 10%, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам во вторник глава Счетной палаты Алексей Кудрин.



Таков официальный сценарий, который сейчас прорабатывается на уровне Минэкономразвития и Минфина, рассказал Кудрин сенаторам, добавив, что оценки в основном колеблются в диапазоне от минус 8% до минус 10%, хотя «есть и более скептические прогнозы».



«ВВП в этом году, безусловно, будет снижаться», — подчеркнул глава Счетной палаты. И его спад, согласно предварительной оценке, превзойдет все кризисы почти за 30 лет.



Так, например, после аннексии Крыма ВВП просел лишь на 2%, в 2009-м, на фоне глобального финансового кризиса — на 7,8%, а после дефолта 1998 года — на 5,3%.



За всю современную историю страны российская экономика лишь дважды падала сильнее: сразу после развала СССР в 1992 году (на 14,5%) и в 1994-м (на 12,6%).



Всемирный банк прогнозирует России еще более глубокое падение по сравнению с оценкой правительства — на 11,4% по итогам года, а экономисты, опрошенные Bloomberg, ждут, что рецессия продлится два года и это будет первый такой случай с развала СССР.



Затянуть пояса и сжать потребление снова придется российским гражданам, по кошелькам которых ударил стремительный разгон инфляции. В марте индекс потребительских цен вырос на 7,61% относительно февраля (это рекорд с 1999 года), а розничные продажи, по оценке Goldman Sachs, просели на 10%.



Альфа-банк, «ВТБ Капитал» и «Локо-Инвест» прогнозируют по итогам года 20-процентную инфляцию — на уровне начала 2000-х. Сергей Алексашенко, экс-зампред ЦБ РФ, а ныне старший научный сотрудник Института Брукингса, считает, что инфляцию до 30% по итогам года можно будет считать «фантастическим успехом».



«Инфляция как началась 24 февраля, так и будет продолжаться, и она будет очень высокой. В этом году инфляция составит от 26 до 29%. Это умеренно-реалистический прогноз», — полагает Алексашенко. По его словам, даже уровень инфляции вплоть до 50% не кажется таким уж нереальным, а ее основным драйвером станет дефицит товаров.



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