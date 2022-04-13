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JP Morgan Chase стал основным брокером-дилером Пенсионного агентства в сфере международных инвестиций


13.04.2022   10:41


Пенсионное агентство Грузии выбрало один из крупнейших инвестиционных банков в мире JP Morgan Chase для инвестирования на международных финансовых рынков. Об этом говорится в заявлении агентства.

По данным Пенсионного агентства, в результате JP Morgan Chase станет основным брокером-дилером Пенсионного агентства в сфере иностранных инвестиций и будет осуществлять торговые операции на зарубежных финансовых рынках по поручению Пенсионного агентства и в соответствии с требованием закона.

«С марта 2022 года по решению Инвестиционного совета Пенсионного агентства диверсификация инвестиционного портфеля вступила в активную фазу. В результате Пенсионное агентство поэтапно запустило процесс покупки долларов, а следующим шагом станет вложение средств в глобальные финансовые инструменты», — заявили в агентстве, отметив, что JP Morgan Chase на сегодня является крупнейшим инвестиционным банком в мире с капитализацией более 400 миллиардов долларов.

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