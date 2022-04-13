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Крупнейший в мире нефтетрейдер полностью откажется от российской нефти


13.04.2022   18:43


Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер, швейцарско-нидерландская компания Vitol Group планирует к концу 2022 года прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России, пишет Bloomberg.

В организации собираются значительно снизить объемы перепродаваемой российской нефти уже во втором квартале этого года по мере сокращения текущих контрактных обязательств. Новых сделок с Россией компания заключать не будет.

Ранее Киев обратился к ведущим мировым трейдерам Vitol Group, Glencore Plc, Trafigura Group и Gunvor Group Ltd с просьбой прекратить продавать российские энергоресурсы, так как это помогает финансировать войну в Украине. В Glencore и Trafigura сообщили, что никак не сотрудничают с РФ за исключением исполнения существующих контрактов.

Корпорации BP и Shell уже объявили об уходе с российского рынка и прекращении закупки нефти и газа в стране. Сейчас BP пытается продать свои российские активы. В Shell еще месяц назад заявили, что «незамедлительно» прекратят закупки в РФ.

На фоне этих событий Россия ищет пути сбыта своих энергоресурсов. По словам главы Минэнерго Николая Шульгинова, Москва готова продавать нефть дружественным странам «в любом диапазоне цен». Например, в конце марта российские нефтяники предлагали индийским компаниям купить нефть Urals со скидкой в $35 за баррель.

8 апреля Россия прекратила публиковать данные о производстве нефти и ее экспорте.

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