

В Тбилиси станет больше бесплатных зарядных станций для электромобилей

13.04.2022 22:01

Новости-Грузия



В Тбилиси установят дополнительно 23 единицы электрических зарядных устройств для электромобилей, сообщил сегодня мэр столицы Каха Каладзе.



В планах столичного правительства – заменить в течение последующих лет 90% автопарка в стране электромобилями.



«Есть 23 дополнительные локации, где мы разместим электрозарядные устройства и возможность заряжать электромобили по всему городу станет еще больше», сказал Каладзе.



К настоящему времени в разных районах Тбилиси действуют 45 зарядников для электромобилей, благодаря проекту мэрии ими можно пользоваться бесплатно.



«В рамках реформы общественного транспорта вице-мэру Ираклию Хмаладзе поручено установить электрозарядки по всему городу. Все это делается для поощрения ввоза в Грузию электромобилей. На сегодняшний день электрические зарядные устройства, расположенные во всех 45 локациях, исправно работают и, самое главное, плата за них нулевая», отметил мэр.



С января 2017 года в Грузии увеличили акциз на импорт автомобилей, которые ездят на бензине и дизеле. Вместе с тем акциз на ввоз гибридных машин любого года сократился на 60%. А электромобили в Грузии акцизом вообще не облагаются.







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