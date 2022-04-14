

Шамугия: Думаю, будет возможно за несколько лет увеличить показатель самообеспечения зерном в стране с 15 до 50%

14.04.2022 20:23





По заявлению министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отара Шамугия, на фоне ситуации, сложившейся в регионе, сегодня в стране нет проблем в плане запасов и поставок продуктов питания.



Об этом он заявил в своем выступлении в парламенте Грузии в формате «министерского часа».



«Фактически, у нас ежедневная коммуникация с импортерами и мы осуществляем полный мониторинг процесса; на основании этого, могу вам сказать, что с точки зрения снабжения продовольствием на данном этапе у нас нет задержек. В случае необходимости мы готовы помочь бизнесу с альтернативными рынками. Однако существующая ситуация показала нам, что необходимо сделать еще больше в направлении самообеспечения продуктами первичного потребления; именно поэтому мы активно работаем, прежде всего, над разработкой необходимых мер по содействию росту производства зерна, и очень скоро при включенности представителей отрасли и ученных представим программу, которая даст стимул значительному росту производства зерна в стране. Мы думаем, возможно будет за несколько лет повысить показатель самообеспеченния пшеницей в стране с 15 до 50%, и мы это сделаем», - сказал Отар Шамугия.



Как отметил министр, сегодня особенно важно способствовать росту местного производства.



Министр отметил существенную положительную динамику в результате проводимой правительством политики в отрасли сельского хозяйства в направлении производства и экспорта.



«В 2021 году сохранилась положительная тенденция роста экспорта агропродовольственной продукции, существовавшая в последние годы, и объем экспорта составил 1 142 000 000 долларов, что беспрецедентно в истории независимой Грузии. Это примерно на $200 млн больше (рост на 21%) по сравнению с предыдущим годом. Тенденция роста экспорта агропродовольственной продукции сохраняется и в 2022 году, по данным первого квартала, мы имеем рост 5%», - заявил Отар Шамугия.



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