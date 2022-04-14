

Шамугия: У нас есть запас пшеницы и муки

14.04.2022 22:54





По заявлению министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отара Шамугия, в стране есть запасы сахара, муки и пшеницы, и в этом плане перебоев не существует. Об этом министр сообщил на пленарном заседании парламента, где его заслушивают в формате «министерского часа».



По словам министра, лучшим выходом будет в будущем увеличить местное производство, чтобы зависимость от импорта в стране была меньше.



«Разумеется, в будущем важно позаботиться о росте местного производства, самообеспечении. Это будет самым лучшим выходом и мерой, которую мы проведем, чтобы меньше зависеть от импорта», - сказал Шамугия.



Министр также коснулся цен на хлеб и сообщил, что ведется постоянный мониторинг ситуации и при значительных изменениях цен будут обсуждаться соответствующие меры.



«Прогнозировать, что будет завтра и послезавтра, очень сложно. Вы знаете, что исходя из текущей ситуации реальность меняется, однако, разумеется, с учетом той реальности, которая будет, правительство обсудит и примет соответствующее решение. Наша первая задача на сегодня – иметь запасы, чтобы не возникла проблема, мы постоянно ведем мониторинг. Разумеется, мы также наблюдаем за ценами, и если увидим значительные изменения в этом вопросе, то затем обсудим, какие мероприятия могут быть проведены в этом плане», - сказал Шамугия.



Что касается дефицита сахара, который, по словам министра, продлился некоторый период, то он был вызван совершенно паническими закупками.



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