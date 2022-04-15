

Нацбанк: Объем денежных переводов в Грузию в феврале вырос на 2,6%

15.04.2022 15:09





По информации Нацбанка, объем денежных переводов в стране в марте 2022 года составил 193,1 млн долларов США, или 625,9 млн лари, что на 2,6% или 4,9 млн долларов США больше, чем за аналогичный период прошлого года.



По данным Центрального банка, 93,8% денежных переводов в Грузию поступают из 20 крупнейших стран-партнеров, откуда в марте денежные переводы превысили 1 миллион долларов из каждой страны. На те же 20 стран приходилось 90,7% всех денежных переводов в марте прошлого года.



Согласно статистике денежных переводов, большая часть денег была переведена из Италии – 36,05 млн долларов. На втором месте Российская Федерация с 27,00 млн долларов. Третье место занимают США с 25,64 млн долларов, затем следует Греция — 18,95 млн долларов и пятое место Израиль — 16,97 млн долларов.



Вместе с тем, по данным Нацбанка, в марте 2022 года из Грузии за рубеж было отправлено 24,0 млн долларов (77,8 млн лари), что на 3,6% меньше, чем в марте 2021 года.



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