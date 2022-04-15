

Министр экономики Грузии встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

15.04.2022 16:51





В рамках визита в Азербайджанскую Республику вице-премьер Грузии Леван Давиташвили провел встречи на высоком уровне с президентом страны Ильхамом Алиевым, а также с соответствующими главами правительства Азербайджана, включая министерства экономики, транспорта, энергетики и представителей компании «SOCAR».



«Азербайджан является для нас стратегическим и одним из главных экономических партнеров, вместе с которым мы реализуем множество проектов международного значения. Особенно актуальным становится двустороннее сотрудничество в энергетической сфере, которое обеспечивает энергетическую независимость и энергетическую безопасность не только на уровне наших стран, но и в значительной степени связано с энергетической безопасностью Европы», – отметил Леван Давиташвили.



По оценке вице-премьера, Грузия и Азербайджан имеют большие возможности, чтобы с координацией на высоком уровне обеспечить пропуск возросших грузопотоков в направлении стран Западной и Центральной Азии.



«Существует готовность с обеих сторон принимать оперативные решения для обеспечения того, чтобы возросшие грузообороты, грузопотоки, которые могут осуществляться через Грузию и Азербайджан на Запад и наоборот, в страны Центральной Азии, обе страны вели скоординированным образом. Для этого есть все предпосылки, и я думаю, что у нас будут очень четкие договоренности по этому поводу», — заявил Леван Давиташвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



