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Япония выделяет Украине 13 миллиардов иен помощи


15.04.2022   21:54


Правительство Японии предоставит Украине помощь в размере 13 млрд иен для финансирования первоочередных потребностей нашей страны.

Договоренности об этом были оформлены на заседании Кабинета Министров, сообщил на брифинге Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

"Сегодня на заседании правительства оформили договоренности с правительством Японии по привлечению помощи в размере 13 млрд иен. Это льготные средства для финансирования первоочередных потребностей нашей страны и украинского народа", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, Премьер-министр сообщил, что на днях Министерство финансов подписало соглашение с правительством Канады о привлечении 500 млн канадских долларов.

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