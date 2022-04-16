

Время в пути из Тбилиси в Кахетию сократится в два раза благодаря новой дороге

16.04.2022 12:42





Благодаря строительству новой автомагистрали время в пути из Тбилиси в Кахетию сократится вдвое. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Сегодня премьер прибыл в Кахетию в рамках своего регионального турне. Вместе с главой Минрегионразвития Ираклием Карселадзе он ознакомился с ходом строительства 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо-Вазиани – важного участка нового кахетинского автобана общей протяженностью 85 км.



Гарибашвили отметил, что, согласно 10-летнему плану правительства, в целом на развитие дорожной инфраструктуры Кахетии будет направлено 2 миллиарда лари (652,6 миллиона долларов). Работы на 1 миллиард лари реализуются уже сейчас.



Участок Тбилиси-Сагареджо является частью транзитного коридора, ведущего в северо-западный регион Азербайджана. Интенсивность транспортных потоков здесь значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через густонаселенные села и города: Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо.



Соответственно, проект новой дороги не только сократит время в пути, но и значительно повысит безопасность движения, поддержит развитие сельского хозяйства и туризма.



На участке Тбилиси-Сагареджо сейчас строится четырехполосная асфальтобетонная дорога, оборудованная системой наружного освещения. Работы финансируются из государственного бюджета, их общая стоимость составляет более 527 миллионов лари (около 172 миллионов долларов). Проектированием занимались австрийские и немецкие компании при финансовой поддержке Всемирного банка.



На основании инженерно-финансового анализа, проведенного Минрегионразвития, строительство дороги было разделено на лоты, по каждому из которых тендер проводится отдельно.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



