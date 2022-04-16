

Россия обязала свои компании уйти с западных бирж - СМИ

16.04.2022 22:42





Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий все российские компании провести делистинг с иностранных бирж и разместить свои акции на российских. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подписанный документ на портале правовой информации РФ.



Таким образом, оборот депозитарных расписок на иностранных биржах должен прекратиться за 10 дней с момента опубликования закона. Компаниям дадут пять рабочих дней, чтобы предпринять необходимые действия для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок. В отдельных случаях правительство России может разрешить дальнейшее обращение уже выпущенных акций за пределами страны.



Отмечается, что российские компании обязали вернуться на фоне падения акций крупнейших российских эмитентов на Лондонской бирже (LSE) после начала войны РФ в Украине 24 февраля.



На рынках США и ЕС торгуется более 30 депозитарных расписок российских компаний, включая "Газпром", "Роснефть", "Лукойл".



По мнению аналитиков, новый закон позволит россиянам выйти из замороженных в рамках санкций активов. При этом международные банки могут заработать десятки миллионов долларов на делистинге российских компаний за рубежом.



Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о полномасштабном вторжении в Украину. В Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Страна дает отпор захватчикам



После начала войны Россия была подвергнута масштабным санкциям со стороны мирового сообщества.



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