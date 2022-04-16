

В Грузии ожидается подорожание хлеба

16.04.2022 23:08





Подорожание хлеба как минимум на 20 тетри ожидается в Грузии в следующем месяце. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Ассоциации хлебопекарей Грузии Малхаз Долидзе.



По его словам, повышение цен будет неизбежно в том случае, если стоимость цены на муку сохранятся на мартовском уровне – по 75 лари за 50-килограммовый мешок импортированной из России муки и по 80 лари за мешок муки местного производства. Для сравнения еще в феврале стоимость варьировалась в пределах 65-70 лари.



«Я не говорю, что цена [на хлеб] вырастет также сильно, как на сахар или масло, однако, по нашим подсчетам, ожидаемо увеличение стоимости примерно на 20 тетри», — сказал Долидзе.



При этом он напомнил, что цена на хлеб формируется не только из расчета стоимости ингредиентов, но и с учетом других расходов: затрат на электроэнергию, газ, воду, заработную плату, транспортировку и так далее.



«Все это вместе сфокусировано на цене и на повестку дня встала необходимость пересмотра ценообразования», — добавил он.



В настоящее время средняя цена булки хлеба в Грузии составляет один лари (около 0,3 доллара). Стоимость варьируется в зависимости от веса и типа хлеба.



Грузия в год потребляет до 650 тысячи тонн пшеницы, из которых только 15% — это местное производство. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. Доля РФ в общем объеме импорта – самая большая, до 80%.



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