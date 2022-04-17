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В Грузии задействовали послабления для импортеров табачных изделий
17.04.2022 15:53
В Грузии импортерам табачных изделий временно разрешат не наносить предупреждения о вреде курения на упаковки. По решению правительства, послабления Закона «О контроле табака» до 1 сентября 2022 года будут действовать для сигарет с фильтром и без фильтра, сообщает Первый канал.
Причина решения – продолжающиеся военные действия в Украине. Согласно статистике, в 2021 году на эту страну приходилось до 80% импортируемой в Грузию табачной продукции.
В правительстве считают, что послабления необходимы для создания благоприятных условий работы налогоплательщиков, от которых зависят доходы госбюджета.
В настоящее время на пачках сигарет, помимо медицинского предупреждения, обязательно размещение предупреждающей надписи о вреде курения, которая должна занимать 65% упаковки.
Как поясняют инициаторы изменений, сейчас производить продукцию на заводах, расположенных на территории Украины, и размещать/распечатывать на них медицинские предупреждения невозможно.
Согласно изменениям, в течение ограниченного времени налогоплательщики смогут наносить наклейку с предупреждением на внешнюю прозрачную обертку табачных изделий на территории таможенного склада Грузии.
Кроме того, для производителей и импортеров меняются правила и условия предоставлении информации Минздраву о веществах, выделяемых из сигарет с фильтром и без фильтра (никотин, смола, удушающий газ), ингредиентах табачного изделия, типе медицинского предупреждения и ротации образца, а также информацию о нагревающемся табаке и новых табачных изделиях.
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