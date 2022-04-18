

С 1 июня помощь социально незащищенным детям составит 150 лари

18.04.2022 11:54





По решению правительства Грузии, с 1 июня помощь социально незащищенным детям составит 150 лари. Как заявил на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили, общий бюджет по данному направлению в этом году составит 341 миллион лари.



«Хочу начать разговор о защите прав детей. Как известно, забота о них и улучшение их социального положения – наша главная обязанность, и мы предприняли ряд шагов в этом направлении. Год назад по моему решению мы удвоили помощь социально незащищенным детям, до этого она составляла 50 лари и стала 100 лари. Сегодня мы приняли решение, что эта помощь составит 150 лари. То есть, с 1 июня, данная помощь составит 150 лари на каждого ребенка.



Также хочу сказать, что в этом году общий бюджет в этом направлении составит 341 миллион лари. Эта помощь будет продолжаться и в следующем году. Наше решение - продолжать эту помощь каждый год, так как забота о детях это наша прямая обязанность. Нас беспокоит положение всех социально незащищенных людей. Данное решение касается более 215 тысяч детей. Мы также планируем начать другие программы, которые коснутся социально незащищенных людей, как, например, программа трудоустройства и другие. Наша главная задача - максимально содействовать и помогать социально незащищенным людям», — сказал Гарибашвили.



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