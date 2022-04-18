

В России начался массовый срыв госзакупок

18.04.2022 18:23





Вслед за обвальным сокращением экспорта сырьевых товаров и резким падением потребительского спроса российская экономика теряет последний якорь, удерживающий ее на плаву.



Закупки государства за счет бюджета объемом более 10 триллионов рублей в год столкнулись с проблемами на фоне санкций Запада, перебоев с импортными поставками, логистических проблем и нежелания бизнеса рисковать в условиях неизвестности.



Доля несостоявшихся госзакупок в марте фронтально взлетела по всем секторам экономики и достигла двухлетнего максимума, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные площадки «РТС-Тендер».



За месяц в стране сорвались 1200 тысячи тендеров на закупку дорожной техники: доля несостоявшихся закупок выросла более чем вдвое год к году и превысила число состоявшихся (700).



В 2,2 раза взлетело число сорванных закупок медицинской техники: 22 300 против 9900 годом ранее. Доля несостоявшихся закупок в сфере строительства достигла абсолютного рекорда за все время наблюдений: на один успешный тендер пришлось 1,18 сорванных.



Спад затронул и IT-закупки, несмотря на установку в срочном порядке заменить уходящих с рынка поставщиков импортного ПО. В марте 250 торгов были признаны несостоявшимися против 190 годом ранее.



Массовые срывы госзакупок сулят усиление спада российской экономике, который, по итогам года может стать рекордным почти за 30 лет — 11,4%, согласно прогнозу Всемирного банка.



Хотя заказчики пока не сокращали свои бюджеты и продолжали искать поставщиков и размещать тендеры, бизнес, работающий с госконтрактами оказался сбит с толку резким изменением цен: поставщики «не хотят рисковать, особенно в отношении долгих контрактов, которые характерны для 44-ФЗ», указывает гендиректор «РТС-тендер» Владимир Лишенков.



По его словам, поставщики жаловались на отсутствие необходимого товара или комплектующих. В целом по экономике каждая вторая компания (51,1%) уже оказалась отрезана от оборудования и комплектующих из-за рубежа, показал опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в котором участвовали 108 топ-менеджеров, в том числе 70% — из крупного бизнеса.



Еще 27,7% предприятий заявили о «высокой вероятности» остаться без импортной техники, запчастей и сырья. Ограничение импорта сырья, которое отсутствует в России в достаточном количестве, трудности в сфере логистики и кратный рост цен стали «серьезным ударом для бизнеса», констатирует РСПП по итогам исследования.



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