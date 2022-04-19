

Крупнейший швейцарский банк отказался управлять деньгами клиентов из России

19.04.2022 21:23





Швейцарский банк UBS рассылает российским клиентам письма о том, что перестает управлять их деньгами. Об этом пишет Forbes.



По данным издания, UBS объясняет отказ «беспрецедентными санкциями» против России из-за войны в Украине. Как рассказал один из российских клиентов, банк сообщил ему, что не будет управлять его портфелем, реинвестировать доход и давать рекомендации по инвестициям.



В письме UBS уточняется, что граждане и резиденты ЕС и Швейцарии под санкции не подпадают, однако ограничения касаются россиян с паспортом или видом на жительство в Великобритании.



Такие же письма из других банков получают сотни россиян, рассказал Forbes директор по развитию бизнеса Alfa Asset Management (Europe) S.A. Вадим Погосьян. По его словам, изначально ограничения касались депозитов, но в последние две недели пошли отказы обслуживать клиентов портфельного управления.



Чаще всего банки предупреждают, что не будут зачислять на счета россиян купоны по облигациям и дивиденды по акциям, а также выручку от продажи ценных бумаг. При этом Погосьян отметил, что «счет не закрывают, но никаких доходов по этим счетам получить невозможно» и людям приходится искать новые места для размещения активов.



Финансовый консультант FCP Financial Management Исаак Беккер рассказал, что из-за проблем с зарубежными банками многие россияне думают о возвращении сбережений на родину. Однако перевести активы в Россию из стран Евросоюза практически нереально. Теоретически можно перевести активы через Армению, Казахстан или иную дружественную страну, но на практике это происходит редко.



По словам исполнительного директора UFG Wealth Management Николая Варгасова, «многие клиенты переводят средства в Турцию и ОАЭ». Кроме того, «у всех есть большое желание начать работать с Сингапуром». «Те, у кого были счета в Сингапуре, сделали частичную ребалансировку и перевели туда активы из Европы, а те, у кого не было счетов в Сингапуре, просто еще не успели выстроить отношения с местными банками», — добавил он.



Однако даже в Азии или на Ближнем Востоке не всегда идут навстречу российским клиентам. По словам Вадима Погосьяна, это вызвано неопределенностью на фоне все большего количества санкций. «Ограничения продолжают вводить, и пока непонятно, какие еще страны могут к ним присоединиться, поэтому даже игроки в азиатских юрисдикциях или в ОАЭ не всегда принимают российские деньги на свои счета», — пояснил он.



После вторжения России в Украину ЕС и Швейцария ввели запрет на крупные депозиты для россиян и покупку/продажу ценных бумаг в евро и швейцарских франках.



Ранее председатель совета директоров UBS Аксель Вебер заявил, что у международных банков нет будущего в России даже после прекращения войны в Украине. «Даже если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, Россия поставила себя вне международного сообщества, и у этого будут весьма долгосрочные последствия», — пояснил он. UBS, как и многие другие западные банки, прекращает работу в РФ, где у него работает около 70 сотрудников. Вебер не сказал, сколько денег россияне держат в банке. Новых российских клиентов UBS тоже не берет.



В марте Швейцария выявила $6,2 млрд активов попавших под санкции россиян. В их числе — недвижимость в туристических районах страны. Перед этим Ассоциация швейцарских банков оценивала совокупные средства россиян в своих финансовых организациях более чем в $200 млрд.



Из-за войны против Украины о сворачивании бизнеса в России заявили многие ведущие банки, включая JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



