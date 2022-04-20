

Италия готова приостановить платежи за российский газ

20.04.2022 12:11









В ходе предварительной оценки ЕС пришел к выводу, что условия платежей кремля являются явным нарушением санкций блока, и если эти нарушения подтвердятся, то Италия готова оплату приостановить.



Итальянское правительство ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия.



Вероятность принятия такого решения оценивается как "высокая". Италия готова приостановить платежи за российский газ, об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет Bloomberg В ходе предварительной оценки ЕС пришел к выводу, что условия платежей кремля являются явным нарушением санкций блока, и если эти нарушения подтвердятся, то Италия готова оплату приостановить.Итальянское правительство ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия.Вероятность принятия такого решения оценивается как "высокая".



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