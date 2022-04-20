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Италия готова приостановить платежи за российский газ


20.04.2022   12:11


Италия готова приостановить платежи за российский газ, об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет Bloomberg .

В ходе предварительной оценки ЕС пришел к выводу, что условия платежей кремля являются явным нарушением санкций блока, и если эти нарушения подтвердятся, то Италия готова оплату приостановить.

Итальянское правительство ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Вероятность принятия такого решения оценивается как "высокая".

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