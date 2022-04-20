

Индия возобновила поставки чая в Россию через Грузию - СМИ

20.04.2022 14:36





Индия возобновила поставки чая и риса в Россию через грузинские порты. Эксперт был приостановлен на фоне западных санкций. О перезапуске поставок пишет газета The Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.



По сведениям издания, на прошлой неделе в РФ были отправлены грузы чая, риса, фруктов, кофе, морепродуктов, кондитерских изделий. Поставки идут в основном через порты в Грузии.



Сделки обслуживают крупные банки: Сбербанк и Альфа-банк с российской стороны и Bank of Maharashtra – с индийской. Как пишет газета, платежи «в максимально возможном объеме» проводятся в рублях и рупиях, но в некоторых банках – также и в евро.



Ранее поставки индийской продукции в Россию приостановились из-за неопределенности, вызванной западными санкциями.



Россия импортирует 43-45 млн кг индийского чая в год, что делает ее одним из главных потребителей на мировом рынке, отмечает издание.



Депутат парламента Грузии от «Единого национального движения» Роман Гоциридзе в своем Facebook написал, что указанные товары не подпадают под санкции. Тем не менее, когда российские корабли и автомобили не пускают в Европу, Грузия становится средством обхода санкций или преодоления трудностей.



«По крайней мере, мы имеем дело с моральной ответственностью», — написал Гоциридзе, заявив, что «грузинские порты превратились в спасательный круг для русских».



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