

Японская компания "Eneos Holdings Inc" отказалась от российской нефти

20.04.2022 16:16





Крупнейшая в Японии нефтеперерабатывающая компания отказалась покупать российскую нефть, об этом сообщает Reuters .



По распространенной информации, японская компания "Eneos Holdings Inc" не планирует покупать российскую нефть до тех пор, пока Россия ведет оккупационную войну против Украины. Компания получила альтернативные поставки с Ближнего Востока.



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