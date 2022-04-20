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Японская компания "Eneos Holdings Inc" отказалась от российской нефти
20.04.2022 16:16
Крупнейшая в Японии нефтеперерабатывающая компания отказалась покупать российскую нефть, об этом сообщает Reuters .
По распространенной информации, японская компания "Eneos Holdings Inc" не планирует покупать российскую нефть до тех пор, пока Россия ведет оккупационную войну против Украины. Компания получила альтернативные поставки с Ближнего Востока.
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