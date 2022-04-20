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Shell отзывает персонал из российских проектов


20.04.2022   16:19


Shell отзывает персонал из российских проектов, об этом пишет Bloomberg.

Британский энергетический гигант начал отзывать персонал из своих совместных предприятий с российским ПАО "Газпром". Десятки сотрудников компании, работавших на нефтегазовом проекте «Сахалин-2», были уволили с последующим перемещением на работу в другие проекты.

Ранее Shell работала над тем чтобы остановить покупку нефти из России на спотовом рынке, а также полностью исключить российскую нефть из поставок. По состоянию на сегодня, у Shell остается ещё как минимум два долгосрочных контракта с «Газпромом». На них приходится 1,5% объёмов газа, которые российская компания поставляет в год ключевым иностранным клиентам.

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