

Поезд, следующий из Китая в Германию в обход России, пройдет и через Грузию

20.04.2022 16:31





Поезд, следующий из Китая в Германию в обход России, пройдет и через Грузию. Railfreight публикует подробный маршрут железнодорожной линии из Китая в Германию.



«Первый поезд, который отправился 13 апреля из города Сиань в немецкий город Мангейм, перевезет одежду, спортивный инвентарь и другие предметы. Поезд прибудет в порт Актау в Казахстане, затем груз будет перевезен паромом через Каспийское море в Баку, а затем снова по железной дороге в порт Поти в Грузии. Груз из порта Поти будет доставлен опятьпаромом в румынский портовый город Констанца, затем он прибудет в Германию опять по железной дороге через страны Восточной Европы», — говорится в публикации.



Как говорится в статье, «перевозка грузов морским и железнодорожным транспортом, в условиях ситуации на рынках, является еще одной попыткой транспортировки продуктов из города Сиань».



«Многие компании работают над поиском альтернативных решений. Например, в сотрудничестве с портом Поти Gansu Wuwei также осуществляет грузоперевозки по аналогичному маршруту и расширяет маршрут до Будапешта, используя внутренние железнодорожные и внутренние морские перевозки», — говорится в статье.



Кроме того в публикации говорится, что транскаспийскому маршруту отдают предпочтение не только китайские компании. В начале марта голландская компания Rail Bridge Cargo запустила маршрут, который соединяет Чжэнчжоу с немецким городом Дуйсбург. В этом случае транзит груза занимает 23-25 дней, и он будет проходить через Казахстан, Баку и Поти.



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