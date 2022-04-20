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Rothschild & Co представила премьер-министру Грузии первоначальный документ стратегии превращения Грузии в многофункциональный региональный


20.04.2022   17:22


Первоначальный документ стратегии превращения Грузии в многофункциональный региональный хаб, над которым работала одна из крупнейших финансовых групп мираRothschild & Co, уже готов. Управляющий директор компании Ариэль Маллард де Ротшильд сегодня представил рабочую версию документа премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, основными приоритетами стратегии являются привлечение прямых иностранных инвестиций, создание новых рабочих мест, внедрение современных финансовых и технологических инноваций, содействие развитию в стране сильных финансовых центров и рынка капитала.

Премьер-министр подтвердил полную готовность правительства Грузии реализовать проекты, изложенные в стратегии, эффективно и в кратчайшие сроки.

Соглашение о разработке документа между правительством Грузии и компанией было подписано в ходе визита Гарибашвили в Брюссель, — сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии.

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