

Rothschild & Co представила премьер-министру Грузии первоначальный документ стратегии превращения Грузии в многофункциональный региональный

20.04.2022 17:22





Первоначальный документ стратегии превращения Грузии в многофункциональный региональный хаб, над которым работала одна из крупнейших финансовых групп мираRothschild & Co, уже готов. Управляющий директор компании Ариэль Маллард де Ротшильд сегодня представил рабочую версию документа премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра, основными приоритетами стратегии являются привлечение прямых иностранных инвестиций, создание новых рабочих мест, внедрение современных финансовых и технологических инноваций, содействие развитию в стране сильных финансовых центров и рынка капитала.



Премьер-министр подтвердил полную готовность правительства Грузии реализовать проекты, изложенные в стратегии, эффективно и в кратчайшие сроки.



Соглашение о разработке документа между правительством Грузии и компанией было подписано в ходе визита Гарибашвили в Брюссель, — сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



