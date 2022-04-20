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Новый участок магистрального газопровода построят в Аджарии


20.04.2022   22:14


Вошло в завершающую фазу строительство 60-километрового участка Абаша-Кобулети в рамках проекта строительства-ремонта магистрального газопровода Восток-Запад, сообщает Корпорация нефти и газа Грузии.

Газопровод диаметром 500 мм будет построен Нефтегазовой корпорацией за счет собственных средств на основании постановления правительства.

«В настоящее время на 53-м километре газопровода над рекой Чолоки ведется монтаж воздушного перехода», говорится в сообщении.

В Корпорации подчеркивают, что необходимость строительства газопровода была вызвана растущим спросом на природный газ в Аджарии. Диверсификация поставок газа в регион внесет значительный вклад в экономическое развитие как побережья Черного моря, так и горного региона.

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